بريطانيا تسجل 6.040 إصابة و158 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد، "كوفيد-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6.040 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4.213.343 حالة.

وشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا بالتالى تقلبات طفيفة حيث بلغ يوم 3 مارس 6.385 حالة، وفى 4 مارس 6.573، وفى 5 مارس 5.957 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضى 158 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 124.419 شخصا.

ويمثل هذا العدد تراجعا ملموسا لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا حيث بلغ هذا المؤشر يوم 3 مارس 315 حالة، وفى 4 مارس 242، وفى 5 مارس 236.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 21.796 مليون شخص.

وتعتبر بريطانيا عالميا الدولة الـ5 من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 أيضا من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.