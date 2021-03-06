تحرك عاجل لقوات الحرس الوطني في الكويت.. ماذا يحدث؟

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية، بأن قوات من الحرس الوطني الكويتي بدأت في تأمين 20 فندقا (10 فنادق جنوب البلاد، ومثلها في العاصمة وضواحيها).

وذكرت الصحيفة الكويتية أن ذلك يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بالحجر المؤسسي على القادمين من الخارج.

ونقلت الصحيفة الكويتية نقلاً عن مصادر مطلعة ان مهمة الحرس في تأمين الفنادق ستكون طوال سريان القرار وغير مرتبطة بفترة زمنية محددة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، أمس الأول الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتبارًا من غد الأحد المقبل، في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل وفق صحيفة "القبس".

وسجلت إصابات كورونا في الأيام الثلاثة الماضية في الكويت، قفزة قياسية، تخطت أكثر من 4466 حالة جديدة، وأكثر من 20 حالة وفاة.

وسبق أن رفض مجلس الوزراء في 22 فبراير الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، لكنه فرض في الوقت ذاته عدد من القرارات الجديدة المتشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء «كورونا» في البلاد.