6 قتلى في فيضانات مفاجئة تضرب الجزائر

أفادت صحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية، اليوم السبت، بأن 6 أشخاص لقوا حتفهم بينهم طفل بعدما جرفتهم المياه في ولاية الشلف الجزائرية.
وبحسب تقارير إعلامية جزائرية، فإن التقلبات الجوية التي عرفتها الولاية خلال الساعات الأخيرة، تسببت في وفاة 6 أشخاص، جرفتهم مياه وادي مكناسة.
وذكر بيان للدفاع المدني بالولاية أنه إثر التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية الشلف اليوم من تساقط أمطار مفاجئة غزيرة، أدت إلى جرف مياه وادي مكناسة لثلاث سيارات مع تسجيل ست حالات وفاة بينهم 3 نساء وطفل، في حين تسبب الأمطار المتساقطة في إرباك حركة السير جراء غلق عدد من الطرقات في وقت يواصل عناصر الدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين محتملين.
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