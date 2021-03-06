أصدر الرئيس الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرارًا بإقالة المحامية شارون جوستافسون، التي عينها الرئيس السابق دونالد ترامب، كمستشارة عامة لـ"لجنة تكافؤ فرص العمل" الأمريكية.
وأبلغ البيت الأبيض جوستافسون بأنها ستُطرد اعتبارا من الخامسة مساء من يوم الجمعة، بعد أن رفضت الاستقالة طواعية.
وكانت جوستافسون وجهت في وقت سابق رسالة إلى البيت الأبيض قالت فيها إنها ترفض "باحترام" طلب الاستقالة الذي أصدرته الإدارة الجديدة، وإنها تريد أن تخدم ما تبقى من فترة ولايتها التي تبلغ أربع سنوات، والتي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 2023.
وإثر ذلك، رد جوتام راجافان، نائب مدير مكتب شؤون الرئاسة في البيت الأبيض، برسالة إلكترونية أبلغها فيها بأنها ستُطرد اعتبارا من مساء الجمعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد رفضها الاستقالة .. بايدن يطرد موظفة من إدارة ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.