أخبار اليمن : إغلاق 4 مخابز .. ملاحقة المتلاعبين بأسعار الدقيق والرغيف

إغلاق 4 مخابز .. ملاحقة المتلاعبين بأسعار الدقيق والرغيف
أغلق مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة يوم السبت 4 مخابز وضبط 34 آخراً مخالفة للأسعار، في مختلف المديريات.
وأوضح مدير مكتب الصناعة بالأمانة صادق صلاح، أنه تم أيضاً ضبط 6 محلات تجارية رفعت سعر الدقيق عن السعر الرسمي، كما تم إشعار 9 مخابز بالإغلاق لمخالفتها برفع سعر الرغيف إلى 25 ريالاً للحبة عن السعر المحدد بـ20 ريال.
وأشار إلى أن المخالفات المضبوطة تمت خلال أعمال النزول الميداني لليوم الخامس، إلى الأسواق والمحال التجارية ووكلاء مادة الدقيق والأفران والمخابز لضبط المخالفين للأسعار والأوزان.
ولفت صلاح، إلى التعامل مع 13 بلاغاً وارداً من المواطنين إلى وزارة الصناعة والتجارة ، وتم عكسها على فروع المكتب بالمديريات، وتحرير محاضر ضبط وإشعارات بحضور أصحاب المحلات التجارية المبلغ عنها.
وبين أنه تم وضع مندوبين من مكتب الصناعة والتجارة لدى محلات ومخازن وكلاء الجملة بمختلف المديريات، للإشراف على عملية بيع الدقيق للأفران والمواطنين.
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد مدير مكتب الصناعة استمرار تنفيذ الحملات الميدانية وعدم التهاون مع المتلاعبين بأقوات المواطنين واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك.
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