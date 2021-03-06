6 قتلى جراء فيضانات جارفة بولاية الشلف غرب الجزائر

جدة - نرمين السيد - وأعلن جهاز الدفاع المدنى فى الجزائر، اليوم السبت، مقتل ستة أشخاص جراء فيضان وادى مكناسة بولاية الشلف التى تقع على مسافة 250 كيلومترا غربى الجزائر.
وكان جهاز الدفاع المدنى أعلن فى حصيلة أولية مقتل أربعة أشخاص وهم امرأتان ورجل وطفل، جراء جرف مياه وادى مكناسة ببلدة الشلف لثلاث سيارات، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 6 ضحايا لاحقًا بعد تسجيل وفاة رجل وامرأة.
وتسببت التقلبات الجوية التى عرفتها ولاية الشلف إلى غلق العديد من الطرقات أمام حركة السير.
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