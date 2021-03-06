تصاعد الاحتجاجات وقطع الطرقات تنديدا بالأوضاع المعيشية فى لبنان

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن المحتجين فى العاصمة بيروت قطعوا الطرقات فى محلة الكولا، والمشرفية فى الضاحية الجنوبية، كما تم قطع الطريق فى الحمرا أمام المصرف المركزى احتجاجا على سياسات حاكم المصرف رياض سلامة، حيث أقدم عدد من المحتجين على حرق راية المصرف.
وأشارت الوكالة إلى أن المحتجين أقدموا على قطع طريق الأوتوستراد الشرقى وساحة النجمة وسط مدينة صيدا، ونظموا وقفة احتجاجية أمام محال الصيرفة فى المدينة.
وكذلك أقدم مواطنون على قطع الطرقات فى محلة الزهرانى، ومدينة صور، وحاصبيا جنوب البلاد.
وشمالا، قطع المتظاهرين الطرقات المؤدية إلى مدينتى طرابلس وعكار، كما تم قطع الطرقات الداخلية فى المدينتين.
وشرق البلاد، أقدم متظاهرون على قطع الطريق أمام سرايا الهرمل الحكومى، كما قطعوا طريق مدخل الهرمل عند جسر العاصى.
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