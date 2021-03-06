المبعوث الأممى إلى ليبيا يزور القاهرة غدا

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "العربية - الحدث" عبر حسابها المختص بالشأن الليبى بموقع "فيسبوك"، بأن المبعوث الأممى إلى ليبيا، يان كوبيش، سيزور القاهرة غدا الأحد، وسيلتقى خلال زيارته وزير الخارجية سامح شكرى.





وبدأ يان كوبيش مهامه رسميا رئيسا للبعثة الأممية الجديد إلى ليبيا، مطلع شهر فبراير الماضى، وجدد كوبيش التزام الأمم المتحدة الراسخ بالحفاظ على ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، بناء على النتائج الإيجابية لمنتدى الحوار السياسى الليبى فى جنيف. ويستعد مجلس النواب الليبى، لانعقاد جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك فى مدينة سرت الاثنين القادم. وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة قد أعلنت الأحد الماضى، عن جاهزية مدينة سرت لاحتضان جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

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