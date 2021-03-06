أعلن رئيس هيئة الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، مساء السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال أرباش في تغريدة على "تويتر" إن نتايجة اختبار "كوفيد-19" التي أجراها أمس جاءت إيجابية، بحسب وكالة "الأناضول" الحكومية.
وتابع "الحمد لله حالتي العامة جيدة، وأستريح حاليا.. آمل أن أتجاوز الإصابة بسهولة.. انتظر دعواتكم".
يشار إلى أن أرباش من أشد مؤيدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه، ويرتبط بعلاقة وثيقة بالرئيس التركي، وتحصل مؤسسته الدينية على ميزانية ضخمة تفوق ميزانية عدد كبير من الوزارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا.. رئيس هيئة الشئون الدينية على أرباش يعلن إصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.