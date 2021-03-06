الكويت تدرس إعفاء متلقي لقاح كورونا من الحجر الفندقي

تدرس حكومة الكويت إعفاء متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" من فترة الحجر الفندقي المفروضة على المسافرين القادمين من الخارج.

وقالت الدكتورة بثينة المضف، وكيلة وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة إن اللجان الفنية بالوزارة تعكف حاليًا على دراسة إعفاء من تلقى لقاح كورونا، من فترة الحجر الصحي المؤسسي المفروضة على المسافرين العائدين من الخارج والاكتفاء بالحجر المنزلي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

وأضافت المضف أن ذلك يأتي في إطار منهجية خطة عمل الوزارة مع تطورات فيروس «كورونا» استنادًا إلى المرتكزات العلمية.

وأوضحت أن اللجان الفنية تدرس الأمر، وفق منهجية دقيقة ترتكز فيها على آخر نتائج للدارسات العلمية وتوصيات المنظمات الصحية الدولية، مشيرة إلى أنه فور انتهاء اللجان المختصة من دراسة الموضوع سترفع تقريرها تمهيدًا لاعتماده ودخوله حيز التطبيق قريبا.

كما أعلنت المسؤولة الكويتية عن تطعيم جميع المسجلين لدى الوزارة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين من عمر 65 عاما فما فوق، مؤكدة استمرار تزايد معدلات التطعيم.

وأشارت إلى أن نسبة التسجيل للحصول على لقاح كورونا بلغت 17.4% فقط من المؤهلين للحصول عليه، داعية المواطنين والمقيمين المؤهلين لتلقي اللقاح إلى سرعة التسجيل عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك.