مفقود في حرب الخليج.. إعادة رفات سعودي بعد 30 عاماً من اختفائه

أعادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، رُفات مواطن سعودي لأسرته فُقد منذ 30 عامًا في حرب الخليج "1990 – 1991".

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى أنه تمّ التعرف على تسعة رُفات بشرية، بينهم مواطن سعودي فُقدوا في حرب الخليج، وانقطعت أخبارهم عن أسرهم منذ ذلك الحين.

وقال بيان اللجنة الثلاثية الدولية التابعة للصليب الأحمر: تمّ التعرف على الرفات أعقاب تحليلات قاطعة للحمض النووي وتمّت مطابقتها مع قاعدة بيانات الكويت لأسرى الحرب والمفقودين.

وأُسست اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية عامي 1991 و1994 على التوالي، وذلك للمساعدة على تحديد مصير المفقودين في حرب الخليج 1990 - 1991.

وتترأس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر هاتين اللجنتين، وهما تتألفان من ممثلين عن المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا.