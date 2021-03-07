رئيس الشؤون الدينية فى تركيا يعلن إصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكتب أرباش فى تغريدة على "تويتر": "نتيجة اختبار كوفيد-19 الذى أجريته أمس جاءت إيجابية". وأضاف: "الحمد لله حالتى العامة جيدة، وأستريح حاليا. آمل أن أتجاوز الإصابة بسهولة. انتظر دعواتكم". يذكر أن تركيا، سجلت اليوم السبت، 60 وفاة و11.770 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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