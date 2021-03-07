ألمانيا وفرنسا تؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية بموعدها فى ديسمبر

وقالت وزارة الخارجية الألمانية فى بيان لها، إن "ماس اتصل هاتفيا بنظيره الفرنسى لودريان، وأكدا على أهمية تنظيم الانتخابات الليبية فى 24 ديسمبر المقبل من أجل التقدم فى العملية السياسية".
وأضافت أن "الطرفين ناقشا أيضا ملف كورونا وقضايا الشرق الأوسط".
هذا وسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف عبد الحميد الدبيبة، تشكيل حكومته الخميس الماضى، إلى رئاسة مجلس النواب قبل التصويت عليها فى البرلمان، الاثنين المقبل.
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