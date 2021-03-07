ألمانيا وفرنسا تؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية بموعدها فى ديسمبر

جدة - نرمين السيد - بحث وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس ونظيره الفرنسى جان إيف لودريان، هاتفيا، التعاون الثنائى وقضايا الشرق الأوسط، مؤكدين "أهمية إجراء الانتخابات الليبية بموعدها فى ديسمبر المقبل"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقالت وزارة الخارجية الألمانية فى بيان لها، إن "ماس اتصل هاتفيا بنظيره الفرنسى لودريان، وأكدا على أهمية تنظيم الانتخابات الليبية فى 24 ديسمبر المقبل من أجل التقدم فى العملية السياسية"​​​.

وأضافت أن "الطرفين ناقشا أيضا ملف كورونا وقضايا الشرق الأوسط".

هذا وسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف عبد الحميد الدبيبة، تشكيل حكومته الخميس الماضى، إلى رئاسة مجلس النواب قبل التصويت عليها فى البرلمان، الاثنين المقبل.