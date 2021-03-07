تحذير شديد اللهجة من الأرصاد في هذه الدولة

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والإتصالات البحرينية تحذيرا شديد اللهجة بشأن طقس الأحد حيث توقعت ان تشهد المملكة أجواء مليئة بالرياح القوية. كما حذرت أيضا بحسب صحيفة الوطن البحرينية من كثرة مع الاترلة والغبار في الجو . وأشارت أيضا الي ان الرياح ستكون شمالية غربية بين 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا. ولفتت الي ان درجة الحرارة الكبرى ستكون 24 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة

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