خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث سجلت العاصمة السورية دمشق 28 إصابة.

وأوضحت الصحة السورية في بيان لها ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفعت إلى 15925 حالة.

ورصدت الوزارة السورية تعافي 84 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان 10293.

وسجلت الصحة السورية وفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1058.