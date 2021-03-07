لبنان يسجل 3.158 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت الوزارة –فى بيان لها– إلى تسجيل 42 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 5.013 حالة، فى حين يرقد 903 أشخاص فى وحدات العناية المركزة، إلى جانب 285 شخصا على أجهزة التنفس الصناعى فى المستشفيات.
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21099 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.
وأضافت أن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مدى يوم أمس بلغ 4.482 شخصا، ليبلغ العدد منذ بدء عمليات التلقيح وحتى الآن 76.113 شخصا.
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