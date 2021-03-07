الامير حسين : "بفتح تلفوني بلاقي حالي يا خاطب أو متزوج"

دوت الخليج :- قال سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال مقابلة بثت مساء اليوم الجمعة عبر شاشة التلفزيون الأردني، "مرات بفتح تلفوني بلاقي حالي يا خاطب أو متزوج " .

حديث سموه، جاء ردا على كيفية تعاملة مع وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث إبتسم وقال: "إن مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الواقع باستمرار".

وباللهجة العامية، جاءت هذه الجملة ، كدلالة على بساطة سمو الأمير التي طالما لا مست قلوب الأردنيين، فأعطى المقابلة الرسمية نوعا من "الطرافة" .

وشمل حديث ولي العهد ، مناسبة تعريب قيادة الجيش ومئوية الدولة، ومدى قربه من جده الراحل جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه ، كما دار الحوار حول أهم الأمور والقضايا على الساحة المحلية .