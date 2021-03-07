في حديقة حيوان صينية.. "أغرب فعلة" بكلب أليف

في واقعة أثارت موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حاول مسؤولو حديقة حيوان صينية التحايل على عدم امتلاكها ذئبا بطريقة بدت ساذجة، وسرعان ما انكشفت "الخديعة" بسهولة.

فقد اكتشف الزوار أن الكائن الذي يعيش في قفص الذئب ليس سوى كلب أليف، حاولت إدارة حديقة حيوان "شيانغوشان" في شيانينغ بمقاطعة خوبي وسط الصين، سد العجز من خلاله.

وفي مقطع فيديو قصير، يصور أحد زوار الحديقة قفص الذئب، حيث يجلس كلب يشبه فصيلة "روتويلر"، ثم يتساءل مستغربا: "هل أنت ذئب؟".

وقال صاحب الفيديو لصحيفة "بكين نيوز" الرسمية، إنه سأل العاملين في الحديقة عن سبب وجود كلب في قفص الذئب، فجاءه الرد: "كان هناك ذئب لكنه نفق بسبب الشيخوخة".

وقال موظف بالحديقة لوسائل إعلام محلية، إن الكلب "تم الاحتفاظ به مؤقتا".

وخلفت الواقعة موجة انتقادات وسخرية على الإنترنت من حديقة الحيوان، التي بدا أنها تعاني ماديا بسبب قلة الزوار.

وقال أحد المعلقين: "على الأقل ضعوا كلبا من فصيلة هاسكي"، في إشارة إلى التشابه بين كلاب هذه الفصيلة والذئاب، بل أبدى آخرون، بسخرية، سعادتهم لأن الكلب لم يكن عشاء الذئب.