اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) كانت متجهة من باريس إلى نيودلهي، إلى الهبوط اضطراريا في بلغاريا، الجمعة، بسبب سلوك عدواني لأحد الركاب.
وقال مسؤولون من بلغاريا، السبت، إن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار صوفيا، في نحو الساعة الخامسة من مساء الجمعة "بسبب سلوك أحد الركاب".
وقال المسؤول في وكالة التحقيقات الوطنية إيفيلو أنجيلوف إن راكبا هنديا بدأ يتصرف بشكل عدواني بعد وقت قصير من الإقلاع، حيث تشاجر مع ركاب آخرين واعتدى على مضيفة.
ودفع السلوك قائد الرحلة إلى السعي للهبوط اضطراريا في صوفيا، حيث تم إخراج الراكب المشاغب من الطائرة، ووجهت له تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر.
وفي حالة إدانته، سيواجه الرجل عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات.
وقال أنجيلوف للصحفيين "نحقق في تصرفاته ودوافعه. لا يوجد تفسير معقول لسلوكه".
وبعد وقت قصير، استأنفت الطائرة رحلتها إلى نيودلهي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. "الراكب المشاغب" يجبر طائرة إير فرانس على الهبوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.