فرنسا تسجل 170 وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 23 ألف إصابة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 88.444، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى 3.882.408.

وقال رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس فى 4 مارس الحالي، إن بلاده ستوسع عمليات الإغلاق بسبب كورونا فى نهاية الأسبوع إلى المنطقة المحيطة ببلدة كاليه الساحلية، بعد عمليات إغلاق مماثلة حول نيس ودونكيرك.

وأضاف كاستيكس أن عملية التطعيم ستشهد وتيرة أسرع اعتبارا من نهاية الأسبوع فى 23 منطقة، لافتا إلى أن فيروس كورونا المتحور البريطانى يمثل 60% من الحالات المسجلة فى منطقة إيل دوفرانس.

ولفت إلى أن السلطات الصحية ستتمكن بحلول منتصف مايو من تلقيح 20 مليون شخص، ما يشكل جميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم الـ50 عاما.