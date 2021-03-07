جونسون: إعادة فتح مدارس إنجلترا خطوة أولى لعودة الحياة لما قبل كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن إعادة فتح مدارس إنجلترا لجميع الطلاب يوم الاثنين، يمثل الخطوة الأولى نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، وهو أمر ممكن فقط بسبب جهود الجمهور لخفض معدلات الإصابة.

وبحسب "رويترز"، أعلن جونسون عن خطة زمنية لرفع إجراءات الإغلاق التي ترى أن المدارس تفتح أولًا، يليها في مراحل لاحقة التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الاختلاط بالآخرين وإعادة فتح المتاجر غير الضرورية وأماكن أخرى.

في المرحلة النهائية، التي ستقام في موعد لا يتجاوز 21 يونيو، تأمل الحكومة في إزالة جميع القيود القانونية المتبقية على الاتصال بالآخرين.

قال جونسون:"تمثل إعادة فتح المدارس جهدًا وطنيًا حقيقيًا للتغلب على هذا الفيروس. بسبب تصميم كل شخص في هذا البلد، يمكننا أن نبدأ في الاقتراب أكثر من الإحساس بالحياة الطبيعية - ومن الصواب أن تكون إعادة شبابنا إلى الفصول الدراسية هي الخطوة الأولى".

قالت الحكومة إن كل خطوة في خارطة الطريق ستعتمد على مستوى حالات كورونا. وتأمل في إمكانية احتواء الوباء من خلال برنامج لقاح قدم بالفعل جرعة لحوالي 22 مليون شخص، بالإضافة إلى الاختبارات المنتظمة.

قالت الحكومة إن العديد من المدارس الثانوية والكليات بدأت بالفعل في دعوة الطلاب لإجراء أول اختبارات "التدفق الجانبي" لكورونا، والتي تعطي نتائج سريعة، حيث تم إجراء ما يقرب من مليون شخص الأسبوع الماضي.

وأضافت أنه بعد ثلاثة اختبارات أولية في الموقع، سيتم تزويد الطلاب باختبارين لاستخدامهما كل أسبوع في المنزل، مضيفة أنه تم تسليم ما يقرب من 57 مليون اختبار للمدارس والكليات في جميع أنحاء البلاد.