تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو لسقوط طائرة شراعية فوق إحدى السيارات المتوقفة. وقالت وسائل إعلام سعودية إن الطائرة الشراعية سقطت فوق السيارة في روضة الخرارة بمحافظة المزاحمية غربي العاصمة الرياض. وأظهر الفيديو سقوط الطائرة الشراعية بشكل مفاجئ فوق إحدى السيارات المتوقفة بجانب البحيرة، بعد خروج الطائرة عن مسارها المحدد. وتوجهت سيارات الإسعاف لموقع سقوط الطائرة ونقلت الطيار إلى المستشفى بعد الإصابة التي تعرض لها إثر السقوط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لحظة سقوط طائرة فوق سيارة في السعودية.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.