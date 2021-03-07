البرازيل .. 1.555 وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 69 ألف إصابة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومي، أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 264.325، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى 10.938.836.

وأشارت الوزارة إلى شفاء و9.704.351 مصابا بالفيروس.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.