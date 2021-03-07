الوليد بن طلال يوجه رسالة لمتابعيه في عيد ميلاده

نشر الامير الوليد بن طلال صورة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، موجها رسالة لمتابعيه تزامنا مع عيد ميلاده.

وجاء في نص رسالته: "احكي عن كمية التهاني والمعايدات اللي وصلتني بعيد ميلادي وما زالت الساعة الواحدة ونصف صباحا شكرا لكل من هو في حياتي شكرا لكم من اعماق قلبي".

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