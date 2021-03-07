اختراق آلاف الحسابات لـ مايكروسوفت حول العالم.. اشتعال الحرب الإلكترونية بين أمريكا والصين

نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مصدر مطلع إن قراصنة تسللوا إلى حسابات 60 ألف شخص على الأقل من مستخدمي مايكروسوفت.

وقالت "بلومبرج" إن الهجوم المتطور على برامج البريد الإلكتروني التجارية المستخدمة على نطاق واسع لشركة مايكروسوفت إلى أزمة أمن إلكتروني عالمية، حيث يتسابق المتسللون لإصابة أكبر عدد ممكن من الضحايا قبل أن تتمكن الشركات من تأمين أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها.

واخترق مجموعة من القراصنة "الهاكرز" المدعومة من الحكومة الصينية حتى الآن ما لا يقل عن 60 ألف ضحية معروفة على مستوى العالم، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير سابق مطلع على التحقيق. يبدو أن العديد منها عبارة عن شركات صغيرة أو متوسطة الحجم عالقة في شبكة واسعة يلقيها المهاجمون بينما عملت مايكروسوفت على إيقاف الاختراق.

ومن بين الضحايا الذين تم تحديدهم حتى الآن البنوك ومزودو الكهرباء، بالإضافة إلى منازل كبار السن وشركة آيس كريم وقد أثار الهجوم المتصاعد بسرعة قلق مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين، جزئيًا لأن المتسللين تمكنوا من إصابة العديد من الضحايا بهذه السرعة. يقول الباحثون إنه في المراحل الأخيرة من الهجوم ، بدا أن المتسللين قد أتموا العملية، وجمعوا عشرات الآلاف من الضحايا الجدد حول العالم في غضون أيام.

وكتب مسؤول في البيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم السبت أن "هذا تهديد نشط لا يزال يتطور ونحن نحث مشغلي الشبكات على أخذها على محمل الجد".

وهي أزمة الأمن إلإلكتروني الثانية بعد أشهر قليلة من اختراق متسللين روس مشتبه بهم 9 وكالات فيدرالية وما لا يقل عن 100 شركة من خلال تحديثات تلاعب بها من شركة سولارويندز لتصنيع برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات، أعرب خبراء الأمن السيبراني الذين يدافعون عن أنظمة الكمبيوتر في العالم عن شعور متزايد بالإحباط والإرهاق.

قال تشارلز كارماكال، نائب الرئيس الأول في شركة "فاير آي" للأمن السيبراني ومقرها في كاليفورنيا إن "الأشخاص الطيبون يتعبون".

وردًا على سؤال حول نسب مايكروسوفت الهجوم إلى الصين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء إن البلاد 'تعارض بشدة وتكافح الهجمات الإلكترونية والسرقة الإلكترونية بجميع أشكالها" وأشار إلى أن إلقاء اللوم على دولة معينة هو "قضية سياسية حساسة للغاية".

يُظهر كل من الحادث الأخير وهجوم "سولار وايندز" هشاشة الشبكات الحديثة وتعقيد المتسللين الذين ترعاهم الدولة لتحديد نقاط الضعف التي يصعب العثور عليها أو حتى إنشاءها لإجراء التجسس. كما أنها تنطوي على هجمات إلكترونية معقدة، مع نصف قطر الانفجار الأولي لعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر والذي يتم بعد ذلك تضييقه مع تركيز المهاجمين على جهودهم، والتي قد تستغرق أسابيع أو شهور لحلها.

وتعهد مسؤول بالبيت الأبيض برد حكومي كامل لتقييم ومعالجة تأثير العملية، وقال:"يبدو أن القرصنة الصينية اخترقت لأشهر الشبكات الخاصة والحكومية عبر برنامج البريد الإلكتروني".