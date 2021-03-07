التحالف يصد هجومًا حوثيًا بـ 5 طائرات مفخخة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية رصد إطلاق عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة من قبل جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن المدعومة من إيران.

وبحسب "الشرق"، قال التحالف إنه رصد إطلاق عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة من قبل جماعة الحوثي.

وأضاف أنه تم اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة حاولت استهداف المدنيين.