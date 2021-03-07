التحالف يصد هجومًا حوثيًا بـ 5 طائرات مفخخة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية رصد إطلاق عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة من قبل جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن المدعومة من إيران.
وبحسب "الشرق"، قال التحالف إنه رصد إطلاق عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة من قبل جماعة الحوثي.
وأضاف أنه تم اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة حاولت استهداف المدنيين.
وأضاف التحالف: "نتخذ الاجراءات العملياتية لحمايه المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان.
وأوضح المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات بدون طيار خلال الـ 24 الساعة الماضية، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.
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