التحالف العربى : تدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين

جدة - نرمين السيد - وكان التحالف قد أكد رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثى فى محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجرى متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى".

وكان المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العميد الركن تركى المالكي، أكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان.