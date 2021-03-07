استطلاع: الليكود سيتصدر الانتخابات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - تصدر حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، استطلاعات الرأى فى إسرائيل، مؤكدة أنه سيحصل على 28 مقعدًا حال إجراء الانتخابات الإسرائيلية اليوم، حسبما أفاد استطلاع قناة "12" الإسرائيلية، أمس السبت.





وحسبما أورد موقع "i24 نيوز"، أشار الاستطلاع الإسرائيلى إلى أن حزب "يش عتيد" برئاسة يائيير لابيد، سيحصل على 18 مقعدًا، فيما سيحصل حزب "أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر، على 14 مقعدًا، وحزب "يمينا" برئاسة نفتالى بنيت، على 12 مقعدًا. فيما أكد استطلاع القناة العبرية أن 10% من الإسرائيليين مازالوا غير قادرين على تحديد من سيصوتون له فى الانتخابات الإسرائيلية الرابعة خلال عامين فقط، والمقرر إجراؤها يوم 23 مارس الجارى.

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