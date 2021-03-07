جدة - نرمين السيد - وأغلقت الشرطة جسرا فى وسط المدينة وقالت على موقعها على الإنترنت إنها تجرى حوارا مع المنظمين لإقناع المتظاهرين بالتفرق، بحسب رويترز.
وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهى تدفع بعض المتظاهرين، وقالت الشرطة إن ستة من أفرادها أصيبوا ونقل أحدهم إلى المستشفى.
وسجلت السويد التى يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة 4831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة و26 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 13.003.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة السويدية تفض مظاهرة ضد قيود كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.