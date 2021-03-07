الشرطة السويدية تفض مظاهرة ضد قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وأغلقت الشرطة جسرا فى وسط المدينة وقالت على موقعها على الإنترنت إنها تجرى حوارا مع المنظمين لإقناع المتظاهرين بالتفرق، بحسب رويترز.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهى تدفع بعض المتظاهرين، وقالت الشرطة إن ستة من أفرادها أصيبوا ونقل أحدهم إلى المستشفى.

وسجلت السويد التى يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة 4831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة و26 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 13.003.