جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "سبتمبر. نت"، فقد تجددت المعارك بين الطرفين، أمس السبت، إثر محاولة ميليشيا الحوثى الإرهابية الهجوم على مواقع الجيش اليمنى فى عزلة اليمن، بمديرية مقبنة، فى محاولة منها لاستعادة المواقع التى خسرتها خلال الأيام الماضية.
فيما تدور الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على الجبهة الشرقية الشمالية لمدينة تعز، ولا تزال مستمرة حتى الساعة.
وبحسب الموقع، أحرزت قوات الجيش اليمنى تقدما نوعيًا فى الجبهة الشرقية باتجاه فرزة صنعاء، والعيسائى والمؤسسة الاقتصادية، بالتزامن مع تقدمات فى الجبهة الغربية، وسط خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معارك متواصلة فى تعز لليوم الثالث وخسائر فادحة للحوثيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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