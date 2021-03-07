معارك متواصلة فى تعز لليوم الثالث وخسائر فادحة للحوثيين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "سبتمبر. نت"، فقد تجددت المعارك بين الطرفين، أمس السبت، إثر محاولة ميليشيا الحوثى الإرهابية الهجوم على مواقع الجيش اليمنى فى عزلة اليمن، بمديرية مقبنة، فى محاولة منها لاستعادة المواقع التى خسرتها خلال الأيام الماضية.

فيما تدور الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على الجبهة الشرقية الشمالية لمدينة تعز، ولا تزال مستمرة حتى الساعة.

وبحسب الموقع، أحرزت قوات الجيش اليمنى تقدما نوعيًا فى الجبهة الشرقية باتجاه فرزة صنعاء، والعيسائى والمؤسسة الاقتصادية، بالتزامن مع تقدمات فى الجبهة الغربية، وسط خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.