عاجل.. السودان: نبحث سيناريوهات مختلفة للتعامل مع ملء إثيوبيا لسد النهضة

جدة - نرمين السيد - رحب وزير الرى السودانى الدكتور ياسر عباس، بتأييد مصر لمقترح الوساطة الرباعية فى أزمة سد النهضة، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق استفادة إثيوبية من سد النهضة دون الالتزام بالقانون الدولى.





وفى تصريحات لقناة "العربية"، اليوم الأحد، قال الدكتور ياسر عباس إن سد النهضة يجب أن يكون بادرة للتعاون الإقليمى، وليس لفرض الهيمنة، لافتًا إلى أن السودان طلب بأن تستغرق عملية التخزين فى السد الإثيوبى شهرين على الأقل. وأضاف وزير الرى السودانى: "نبحث سيناريوهات مختلفة للتعامل مع ملء إثيوبيا لسد النهضة".

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