نشاط للرياح المثيرة للأتربة.. تحذير من الأرصاد السعودية لسكان 7 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تقريرًا عن حالة الطقس اليوم.
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض والشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، والذي تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
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