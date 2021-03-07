‫تونس.. إيقاف مدرس عن العمل بعد اتهامه بالتحرش الجنسي

أعلنت السلطات في تونس، إيقاف مدرس عن العمل، بسبب شبهة تحرش جنسي.

ووفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية، قال مصدر مطلع من وزارة التربية، إن وزير التربية والتعليم، قرر إيقاف أستاذ عن العمل، إثر شبهة تحرش جنسي.

وذكر محمد الحاج طيب، المتحدث الإعلامي بوزارة التربية، أن هذا القرار اتخذه الوزير، بعد المراجعة مع المندوبية الجهوية للتربية بسوسة، والتي يعود إليها هذا المدرس.