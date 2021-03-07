بمناسبة اليوم الوطني لبلاده .. قادة الإمارات يهنئون رئيس غانا

بعث الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بعث حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس نانا أكوفو أدو.