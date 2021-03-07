البابا فرنسيس يصل مدينة الموصل العراقية

جدة - نرمين السيد - يذكر أن البابا فرنسيس قد زار مدينة النجف، ضمن ثانى محطة من زيارته التاريخية البابوية للعراق، حيث التقى خلال زيارته المرجع الدينى الأعلى آية الله السيد على السيستاني.
وحطت طائرة البابا فرانسيس الثانى فى مطار بغداد يوم الجمعة الماضية فى زيارة تستغرق 4 أيام يزور فيها خمس محافظات وهم بغداد، النجف، ذى قار، نينوى، أربيل.
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