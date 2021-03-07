إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 117 مليونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "وورلد ميتر" الأمريكى، فأن إجمالى حالات التعافى من الفيروس وصل إلى 92 مليونا و575 ألفا و803 حالات حتى الآن. يذكر أن الولايات المتحدة لاتزال تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات تليها الهند ثم البرازيل.

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