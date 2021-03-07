الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابى فى العاصمة الصومالية

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة: "يتقدم الأمين العام للأمم المتحدة بأحر التعازى لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. كما طالب بمحاكمة مرتكبى هذا الهجوم".

وجدد الأمين العام، فى بيانه، تأكيد دعم وتضامن الأمم المتحدة الكاملين مع حكومة وشعب الصومال فى مواجهة هذه الجرائم. وأعرب عن اقتناعه بأن "العنف والهجمات العشوائية لن تثنى الشعب الصومالى عن سعيه إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار".