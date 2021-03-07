عاجل.. اعتراض وتدمير 10 طائرات مفخخة حوثية استهدفت المدنيين فى السعودية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أوردته قناة "العربية"، منذ قليل، أعلن التحالف العربى اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتها ميليشيات الحوثى الإرهابية، المدعومة من إيران، فى محاولة لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية فى السعودية.

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