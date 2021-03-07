في ساعات معدودة.. التحالف العربي يتصدى لهجوم جوي بـ 10 طائرات مفخخة ضد السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قبل قليل، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين حاولتا استهداف مواقع مدنية في المملكة العربية السعودية.
وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أن إجمالي طائرات الدرون المفخخة التي تم اعتراضها اليوم وصل إلى 10 طائرات مفخخة حاولت استهداف المدنيين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيرة مفخخة؛ جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
وأكد "التحالف"، أن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسران وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا الارهابية المدعومة من إيران.
وأوضح "التحالف"، أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فسر بطريقة عدائية من الميليشيا.
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