هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مراكب الصيادين قبالة بحر شمال قطاع غزة، بالرصاص والمدافع الرشاشة.
ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار، صباح اليوم الأحد، صوب مراكب الصيادين ببحر شمال قطاع غزة.
وقال اتحاد لجان توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين، إن زوارق الاحتلال فتحت الأسلحة الرشاشة باتجاه الصيادين غرب منطقة السودانية شمال غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.
وتتعمد قوات الاحتلال بشكل دائم، الاعتداء على الصيادين في بحر غزة لمنعهم من ممارسة عملهم بحرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فلسطين.. الاحتلال يهاجم الصيادين في غزة بالرصاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.