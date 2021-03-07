الهند: 100 وفاة وأكثر من 18 ألف إصابة يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الاتحادية فى الهند، اليوم الأحد، تسجيل 18.711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات الكلية بالفيروس فى البلد الآسيوى إلى 11 مليون و210 آلاف و799 إصابة مؤكدة.





ووفقًا لصحيفة "هندوستان تايمز"، أكدت وزارة الصحية الهندية "تسجيل 100 حالة وفاة"، ليبلغ إجمالى حصيلة الوفيات فى الهند جراء الإصابة بكورونا إلى 157.756 حالة. وكان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى مستشفى حكومى فى دلهى، مطلع شهر مارس الجارى، ليصبح أول المستفيدين فى المرحلة الثانية من حملة التطعيم، فى محاولة لطمأنة الشعب الهندى للقاح.

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