روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يزيد عن 4 ملايين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 10.595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى أربعة ملايين و322.776 حالة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 10.595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى أربعة ملايين و322.776 حالة. وقالت السلطات إن 368 شخصا توفوا بالمرض فى الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالى الوفيات إلى 89.094 حالة.

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