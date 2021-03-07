الحشد الشعبي يدمر وكرًا لداعش شمال بابل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان الحشد الشعبى العراقى، تمكنت قوة من اللواءين 46 و47 من قوة عمليات الجزيرة، من تنفيذ عملية استباقية بناء على معلومات استخبارية دقيقة فى منطقة العويسات بجرف النصر، ما أسفر عن العثور على وكر لداعش وتدميرها بشكل كامل.
وأشار البيان إلى أن قوات الحشد الشعبى تكثف من إجراءاتها الاستخبارية والأمنية لمنع أى محاولة تسلل لعناصر داعش، واستهداف أمن المواطنين فى مناطق شمالى بابل.
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