مصدر يكشف سر زيارة وزير الدفاع الأمريكي العاجلة للهند

قال مصدر بالحكومة الهندية لرويترز اليوم الأحد إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيزور الهند على الأرجح الأسبوع المقبل، في زيارة وصفها بالهامة.

ذكر المصدر، أن الزيارة تأتي في إطار سعى الحليفين إلى تعميق العلاقات العسكرية لمواجهة القوة المتنامية للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث دارت مناوشات في بحر الصين الجنوبي ، بين الصين وأمريكا، هدفت إلى استعراض القوة بعد تولي الرئيس الأمريكي مهام منصبه بأيام.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر، أن أول زيارة يقوم بها مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ستركز على تعزيز التعاون.

وتابع المسئول أن أوستن يخطط للقاء وزير الدفاع الهندي راجناث سينج خلال زيارته المزمعة في 15 مارس.

وذكر المصدر أن وزير دفاع أمريكي سينضم إلى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في زيارة لليابان وكوريا الجنوبية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان بلينكين سيزور الهند أيضا.

بالنسبة للهند، سيؤدي تعميق العلاقات العسكرية الثنائية إلى تحقيق المزيد الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، حيث تحاول نيودلهي تحديث نظامها الدفاعي وسط توترات مع الصين في جبال الهيمالايا الغربية.