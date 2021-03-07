بعد وصوله محطته الأخيرة بالعراق.. شاهد| استعدادات كنيسة الطاهرة الكبرى لاستقبال بابا الفاتيكان

أفادت وسائل الإعلام العراقية بوصول بابا الفاتيكان البابا فرنسيس ، إلى قرقوش في محافظة نينوى، ضمن محطته الأخيرة في العراق.
وذكرت صحيفة "موازين نيوز" العراقية، وصل البابا فرنسيس، اليوم الأحد، كنيسة الطاهرة الكبرى في قرقوش بمدينة الموصل، بعد زيارته لكنيسة حوش البيعة.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يقيم البابا فرنسيس صلاة التبشير الملائكي وقداسا بكنيسة الطاهرة الكبرى في قرقوش.
ونشرت وكالة "ناس" العراقية، صورة أظهرت الأجواء من داخل الكنيسة قُبيل وصول بابا الفاتيكان.
وقال البابا فرنسيس، خلال زيارته لكنيسة حوش البيعة في الموصل، إن زيارته "إلى العراق لاقت تعاونًا كبيرًا"، داعيًا المسيحيين إلى "العودة لمناطقهم في نينوى".
وأضاف أن التناقص في أعداد المسيحيين في الشرق الأوسط يعد ضررا جسيما.
وتابع البابا: "نرفع صلاتنا ترحمًا على ضحايا الإرهاب".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل بابا الفاتيكان، إلى مدينة الموصل في محافظة نينوى، وكان في استقباله المحافظ نجم الجبوري، بمقر قيادة عمليات نينوى مهبط الطائرة، وبعد ذلك توجه إلى المدينة القديمة في الموصل وكنيسة حوش البيعة.
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