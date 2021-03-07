بعد إغلاق لمدة 3 سنوات.. السعودية تعلن فتح منطقة العلا الأثرية للزوار

تستقبل بلدة العلا القديمة في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أول زوارها بعد فترة إغلاق امتدت لـ 3 أعوام؛ بسبب أعمال الترميم التي أطلقتها الهيئة الملكية.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، تم افتتاح الموقع الأثري للبلدة، الذي يعد أحد المواقع الأثرية الأربعة في العلا كوجهة سياحية على مدار العام؛ حيث سيتوفر فيه 4 مطاعم جديدة وسوق وأنشطة ترفيهية وجناح للحرف اليدوية عند اكتمال أعمال الترميم.

وخلال الـ40 سنة الماضية، كان الموقع متاحًا للسكان للزيارة، إلا أن الأضرار البيئية أثرت على البنيان بشكل ملحوظ على مر السنين، ولذلك تم إغلاق الموقع عام 2017 من قِبَل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتم إعداد خطط لحماية البلدة وإعادة ترميمها لإرضاء السكان المحليين والزوار.

وبعد ترميم جدار طنطورة، والساعة الشمسية أحد المعالم المحببة للعلا؛ كان برنامج الترميم الأولي للمنازل والمساجد في البلدة القديمة يتألف من ثلاث مراحل أساسية: دراسات مثل اختبار المواد والصرف الصحي على مستوى الموقع، ومسح شامل للمباني الذي تَضَمّن المسح بالليزر ثلاثي الأبعاد، وتثبيت وصيانة مجموعة من المنازل ومسجدين وشارعين رئيسيين.

وعبّر فيليب جونز، رئيس مكتب إدارة الوجهات والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن سعادته كونهم قادرين على استضافة الزوار في هذا الموقع المهم والرائع.

ويمكن للزوار اليوم الوصول إلى بلدة العلا القديمة للتنزه على طول طريق البخور المليء بالفواكه والأكشاك التي تبيع منتجات السوق، بالإضافة إلى رؤية الحرف اليدوية وتسوق القطع الفنية والأزياء والهدايا التذكارية.