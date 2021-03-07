الاردن : اب يقتل ابنتيه

دوت الخليج :- اقدم شخص من ذوي الاسبقيات الجرمية على قتل ابنتيه مواليد (2018 و2019 ) بواسطة اداة حادة داخل منزلهم في الجفر وفتح تحقيق في الحادثة والبحث جار عن المشتبه به الذي توارى عن الانظار

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