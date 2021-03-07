الجيش اليمنى يحبط هجوما لمليشيات الحوثى فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد، أن مجاميع من المليشيا الحوثية حاولت التقدم باتجاه مواقع فى جبهة النضود، مؤكدة أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، وتدمير عربات تابعة لها.

وأكد مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، أن 23 عنصراً من مليشيا الحوثى لقوا مصرعهم، وجرح آخرون بنيران الجيش والمقاومة خلال المعارك التى شهدتها جبهات المخدرة والجدعان، إضافة إلى خسائر أخرى فى المعدات.