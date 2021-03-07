الصين: نأمل أن ترفع واشنطن العقوبات غير المبررة عن إيران

جدة - نرمين السيد - وقال وانج، خلال مؤتمره الصحفى السنوى، إن "على إيران أن تتحلى أيضا بالمسؤولية فى هذه العملية".

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، كان قد أكد مواقف بلاده الثابت فى التعامل مع إيران، مشددا على ألا رفع للعقوبات قبل عودة طهران إلى جميع التزاماتها فى الاتفاق النووى.