أستراليا تسجل صفر إصابات محلية بكورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "كانبرا تايمز" الأسترالية، أن البلاد سجلت حالتين وافدتين ثبتت إصابتهما بالفيروس التاجى عند عودتهما إلى كانبيرا يوم الإثنين الماضي. وأضافت أن أستراليا لم تسجل أى حالات وفاة متعلقة بالفيروس خلال عام 2021، مشيرة إلى أن البلاد بدأت استخدام لقاحات "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا.

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